В РФ ответили на слова Зеленского о мире с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 12 октября, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока... Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", - сказал Песков.





На уточняющий вопрос, предполагает ли, по мнению Москвы, урегулирование на Донбассе возвращение этой территории под контроль Киева, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Читайте минские договоренности".



