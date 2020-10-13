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Россия
13 октября 20, 10:38
РФ написала в ЕС о "насильственной украинизации" в Украине
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В России по-прежнему жалуются на "насильственную украинизацию"

Министерство иностранных дел РФ продолжает вести информационную войну против Украины: там раскритиковали комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за то, что она якобы "замалчивает вопиющую ситуацию с ущемлением прав и интересов многочисленного русскоязычного населения" в стране. Об этом написала пресс-служба МИД РФ. 

Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались.  

У главы МИД РФ Сергея Лаврова призвали ее "защитить русскоязычное население в Украине" и пожаловались на "попустительство" ЕС, которое в Украине власти "воспринимают как индульгенцию".

24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке. 21 января 2020-го опубликован опрос Деминициатив и центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.

По опубликованному 27 февраля опросу КМИС 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% – в областях, где это поддерживает большинство населения. 

20 мая президент Зеленский заявил, что "языковой вопрос" в Украине не стоит на повестке дня, а является искусственным.
liga.net
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