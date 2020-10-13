РФ написала в ЕС о "насильственной украинизации" в Украине

Министерство иностранных дел РФ продолжает вести информационную войну против Украины: там раскритиковали комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за то, что она якобы "замалчивает вопиющую ситуацию с ущемлением прав и интересов многочисленного русскоязычного населения" в стране. Об этом написала пресс-служба МИД РФ.

Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались.

У главы МИД РФ Сергея Лаврова призвали ее "защитить русскоязычное население в Украине" и пожаловались на "попустительство" ЕС, которое в Украине власти "воспринимают как индульгенцию".





По опубликованному 27 февраля опросу КМИС 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% – в областях, где это поддерживает большинство населения.





20 мая президент Зеленский заявил, что "языковой вопрос" в Украине не стоит на повестке дня, а является искусственным.