РФ написала в ЕС о "насильственной украинизации" в Украине

Министерство иностранных дел РФ продолжает вести информационную войну против Украины: там раскритиковали комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за то, что она якобы "замалчивает вопиющую ситуацию с ущемлением прав и интересов многочисленного русскоязычного населения" в стране. Об этом написала пресс-служба МИД РФ.
Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались.
У главы МИД РФ Сергея Лаврова призвали ее "защитить русскоязычное население в Украине" и пожаловались на "попустительство" ЕС, которое в Украине власти "воспринимают как индульгенцию".24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке. 21 января 2020-го опубликован опрос Деминициатив и центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.