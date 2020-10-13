В Грозном в перестрелке погибли семь человек

В российском городе Грозный во вторник, 13 октября, произошла перестрелка, в ходе которой погибли трое правоохранителей и четверо боевиков, сообщает ТАСС.

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", - сообщили в НАК.





Там также добавили, что в ходе перестрелки погибли трое сотрудников правоохранительных органов.





Отмечается, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.





"Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", - сообщили в оперштабе.





Напомним, накануне в городе Бор Нижегородской области России 18-летний парень застрелил бабушку и еще двоих людей, а также ранил троих. Сегодня утром его нашли мертвым в лесополосе вблизи поселка.







