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16 октября 20, 10:28
Путин готовит новую партию "миротворцев"
учения
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В эти дни в Витебской области Республики Беларусь проходят учения стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ или «Ташкентский договор») с символическим названием «Нерушимое братство-2020».

У нынешних учений ОДКБ есть несколько особенностей. 

Во-первых, при том, что организация объединяет шесть стран, Кыргызстан и Армения в «Нерушимом братстве-2020» не задействованы. На полигоне Лосвидо мастерство оттачивают только военные, полицейские и спасатели России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. В общей сложности 900 человек. Плюс 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Во-вторых, основная задача учений отработать действия в зоне «условного конфликта». При этом российская «Независимая газета» приводит слова одного из организаторов учений – начальник Генштаба, первого заместителя министра обороны Беларуси Александра Вольфовича о том, что «такие мероприятия будут остужать те горячие головы, которые подливают масло в огонь, пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел и не дают мирному народу спокойно жить и работать». В качестве примера он называет конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, а также упоминает непростую обстановку в Украине, Кыргызстане и родной Беларуси.

«Условный» конфликт организация намерена решать с помощью Миротворческой миссии, впервые созданной в практике учений. В ее состав вошли сотрудники Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. Их задача проанализировать обстановку, определить разногласия между сторонами и предложить пути разрешения путем проведения переговоров. Уже сегодня, 16 октября, учения завершатся розыгрышем практических действий.
telegraf.com.ua
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