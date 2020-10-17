Названо условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс

Украина имеет все шансы вернуть оккупированные части востока страны, однако для этого нужно выполнить всего одно условие - дать Владимиру Путину сохранить лицо и выйти из этой войны "победителем".

Такое мнение в интерью "Телеграфу" высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

По его словам, вернуть Крым пока в Кремле сидит Владимир Путин - нереально, а вот с Донбассом ситуация другая и соглашение между Киевом и Москвой может быть заключено.

"Донбасс стал для России чемоданом без ручки. В России он никому не нужен", - подчеркнул Гозман. Политик напомнил, что изначально так называмый план "новороссия" предполагал, что РФ захватит как минимум восемь украинских областей, однако эта задумка провалилась и Украина достойно сражается на Донбассе уже седьмой год.





Леонид Гозман





"Кремль готов отдать Донбасс, но при одном условии - если уход наших "трактористов" и "шахтеров" с Донбасса можно будет подать как победу РФ", - объясняет Леонид Гозман, называя это единственным шансом для деоккупации ОРДЛО.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что уверен в возможности сделки с Путиным по возврату Крыма и Донбасса.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий