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Новости
Россия
17 октября 20, 20:59
Названо условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
Зеленский, Путин
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Украина имеет все шансы вернуть оккупированные части востока страны, однако для этого нужно выполнить всего одно условие

Украина имеет все шансы вернуть оккупированные части востока страны, однако для этого нужно выполнить всего одно условие - дать Владимиру Путину сохранить лицо и выйти из этой войны "победителем".

Такое мнение в интерью "Телеграфу" высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

По его словам, вернуть Крым пока в Кремле сидит Владимир Путин - нереально, а вот с Донбассом ситуация другая и соглашение между Киевом и Москвой может быть заключено.

"Донбасс стал для России чемоданом без ручки. В России он никому не нужен", - подчеркнул Гозман. Политик напомнил, что изначально так называмый план "новороссия" предполагал, что РФ захватит как минимум восемь украинских областей, однако эта задумка провалилась и Украина достойно сражается на Донбассе уже седьмой год.

Леонид Гозман

"Кремль готов отдать Донбасс, но при одном условии - если уход наших "трактористов" и "шахтеров" с Донбасса можно будет подать как победу РФ", - объясняет Леонид Гозман, называя это единственным шансом для деоккупации ОРДЛО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что уверен в возможности сделки с Путиным по возврату Крыма и Донбасса.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
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