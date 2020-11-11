Трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID

Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона.

Там говорят, что иммунитет у заболевших медиков, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", – уверены в российском ведомстве.

В управлении отметили, что вакцина Спутник V – двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Только после этого, по словам российских чиновников, формируется иммунитет.

В России, по состоянию на 10 ноября, коронавирусом заболели 1 млн 817 тысяч человек. Больше 31 000 заболевших умерли.





Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет.





В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. В ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

