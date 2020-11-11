Трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID

Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона.
Там говорят, что иммунитет у заболевших медиков, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", – уверены в российском ведомстве.
В управлении отметили, что вакцина Спутник V – двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Только после этого, по словам российских чиновников, формируется иммунитет.
В России, по состоянию на 10 ноября, коронавирусом заболели 1 млн 817 тысяч человек. Больше 31 000 заболевших умерли.11 августа 2020 года сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса.