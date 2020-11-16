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Новости
Россия
16 ноября 20, 12:20
Пионтковский высказался о здоровье президента РФ
Путин
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В последнее время повсеместно распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина.

В последнее время повсеместно распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина. В то же время, есть объективные странности в поведении главы РФ и тот факт, что он полгода просидел в бункере.

Такое мнение озвучил российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

По его словам, в последнее время удалось "переговорить" с многими инсайдерами, и они подтверждают тенденцию ослабления реальной власти Путина.

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"И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы", - отметил политолог.

telegraf.com.ua
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