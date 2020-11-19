Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.14
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
18 ноября 20, 18:01
Астролог назвал смертельную болезнь Путина
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский астролог Влад Росс утверждает, что у российского лидера Владимира Путина - 4 стадия рака кишечника.

В последнее время ходят разные слухи о состоянии здоровья президента России Владимира Путина.

Астролог Влад Росс, который ссылается на "достоверные источники", утверждает, что у российского лидера - 4 стадия рака кишечника.

Об этом украинский астролог Влад Росс сообщил у себя на странице в Facebook.

В комментариях под постом, Влад Росс добавил, что "Путин готовит свою дочь Екатерину Тихонову как своего приемника - но ему это не удастся. Путин жив и на него работают двойники".



Заметим, в начале года вышло интервью Росса на "Апострофе", в рамках которого он высказался, что у Путина с начала 2000-ых годов рак толстой кишки, для лечения которого создали онкоцентр и тратят миллионы.

Астролог дал прогноз, что ближайшие пару лет станут очень тяжелыми для президента РФ, - в 2021 году весь его "клан" может оказаться свержен в России, а 2022 год станет наихудшим для Путина, если он до него доживет.

Напомним, западные таблоиды сообщаают, что президент РФ Владимир Путин собирается в отставку из-за болезни Паркинсона, которая якобы проявила себя еще несколько лет назад.Перейти на Главную страницу
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Путин: С Украиной мы "не ругалась, а разошлась во взглядах"
Пост Дудя с критикой Путина собрал 1 млн лайков за сутки
Конституция Путина
МИД: Крым нужен РФ как военная база
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей