Путин прокашлялся и запнулся на совещании (видео)

На своем совещании по теме эпидемии коронавируса у президент России Владимира Путина начался приступ кашля, который тот долго не мог остановить.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "bloodysx".
Там также поделились видео беседы "кашляющего" Путина по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым.
В то же время в сети всплыло другое видео с "неважным" состоянием президента России.
Большинство людей высказывали свое возмущение, касательно ситуации с коронавирусом в РФ и "пустых" заявлений Путина, другие же шутили по этому поводу.
Стоит напомнить, что Владимир Путин, вероятно "боится" подхватить коронавирус, поскольку еще в начале пандемии COVID-19 "спрятался" в своей резиденции в Ново-Огарево.