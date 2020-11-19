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Новости
Россия
19 ноября 20, 16:45
Путин прокашлялся и запнулся на совещании (видео)
Путин
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На своем совещании по теме коронавируса у президент России Владимира Путина начался приступ кашля, который тот долго не мог остановить.

На своем совещании по теме эпидемии коронавируса у президент России Владимира Путина начался приступ кашля, который тот долго не мог остановить.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "bloodysx".

Там также поделились видео беседы "кашляющего" Путина по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. 

В то же время в сети всплыло другое видео с "неважным" состоянием президента России.


А тем временем, пользователи сети прокоментировали данный ролик.

Большинство людей высказывали свое возмущение, касательно ситуации с коронавирусом в РФ и "пустых" заявлений Путина, другие же шутили по этому поводу.

твиттер комент

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Стоит напомнить, что Владимир Путин, вероятно "боится" подхватить коронавирус, поскольку еще в начале пандемии COVID-19 "спрятался" в своей резиденции в Ново-Огарево.
telegraf.com.ua
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