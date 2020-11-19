Путин прокашлялся и запнулся на совещании (видео)

На своем совещании по теме эпидемии коронавируса у президент России Владимира Путина начался приступ кашля, который тот долго не мог остановить.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "bloodysx".

Там также поделились видео беседы "кашляющего" Путина по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым.

В то же время в сети всплыло другое видео с "неважным" состоянием президента России.