О лучшей "рекламе" российской вакцины

Спеціально для Крим.Реалії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін досі не прищепився від коронавірусу російською вакциною Sputnik V просто тому, що не може використовувати "несертифіковану вакцину", і чекає закінчення всіх необхідних процедур.

Кращої "реклами" російських вакцин, думаю, важко придумати.

Упродовж декількох місяців у Росії говорять про появу вакцини, як про безсумнівне досягнення російської медицини, про її реєстрацію Путін повідомляв особисто. Заперечення західних фахівців про те, що розуміння ефективності й побічних ефектів російських вакцин може бути отримане тільки тоді, коли ними буде щеплена більша кількість людей, з презирством відкидалися. Звичайно, адже в галузі вакцин Росія попереду планети всієї, що змінять нові випробування?

Щеплення практично вже входить у вжиток, хоча реєстрація відбулася без необхідної третьої фази клінічних випробувань.

Більше того, серед перших щеплених ‒ російські високопосадовці, і не тільки російські! Це перетворилося на справжні перегони першопрохідців на доказ лояльності президентові Росії, який оголосив про чергове досягнення російської науки.

Навіть Віктор Медведчук хвалився Путіну під час їхньої останньої зустрічі, що він і члени його сім’ї зробили щеплення новою російською вакциною під час перебування в анексованому Росією Криму. А ще Путін розповідав, що серед тих, хто вирішив зробити щеплення, була його власна дочка, й вона після щеплення почувається добре.

І раптом... І раптом усі ці люди, які б там посади вони не обіймали, які б родинні зв'язки не мали і який би "медичний патріотизм" не демонстрували, виявляються просто добровольцями, випробувачами ‒ а зовсім не пацієнтами. А "головний пацієнт" – Путін – очікує реальних результатів випробувань. Що, власне, логічно для будь-якої відповідальної людини, яка піклується про своє здоров'я.

І я зробив би так само, як і Путін, якби мені запропонували зробити щеплення однією з російських вакцин ‒ почекав би закінчення справжніх випробувань, а ще краще ‒ появи на ринку вакцини західного виробництва. Якось надійніше, хоча якщо російський президент вирішить використовувати західну вакцину, його прессекретар, підозрюю, нас про це не поінформує.

Чи не логічно в цій історії інше ‒ презирство до здоров'я своїх співвітчизників, які часто не з власної волі виявилися учасниками експерименту, випробувачами препарату, який не пройшов необхідні фази клінічних випробувань. Виявилося, що промови та рапорти ‒ це одне, а турбота про власне здоров'я ‒ зовсім інше.

Втім, нічого іншого від Володимира Путіна та його оточення я й не очікував.

Виталий Портников

