Кремль ответил на требование вывести войска из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы в понедельник, 30 ноября, в очередной раз выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

По его словам, Санду не обсуждала предварительно с РФ свое предложение заменить российских миротворцев на наблюдателей от ОБСЕ, поскольку угрозы возобновления вооруженного конфликта больше нет и миротворцы не нужны.





При этом он заявил, что с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог. На более "сбалансированный подход" в Кремле рассчитывают и от Санду.





"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - добавил он.





Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая пребывает в Молдавии "без каких-либо официальных документов" и разрешения Кишинева. Она потребовала, чтобы эти войска и вооружения, которые они охраняют, были выведены из региона.





Напомним, в первые недели после инаугурации Санду планирует встретиться с президентами Румынии и Украины.



