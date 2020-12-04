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Новости
Россия
3 декабря 20, 23:05
На каких условиях Путин согласится отдать Донбасс?
Путин
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В Кремле опираются на Минские соглашения, но в то же время заинтересованы в снятии санкций, поэтому для урегулирования ситуации на Донбассе нужен "неожиданный ход".

Такой ход могут придумать только президент РФ Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение озвучил российский журналист Алексей Венедиктов во время своего интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе дают свой пример. "Никто же не ожидал такого хода, все говорили, ну перемирие.., а кто гарантирует?...а как гарантирует?...Никто не ожидал, что туда вдруг, в один день окажутся русские миротворцы из согласия Армении и Азербайджана, и те и другие недовольны, чтобы вы понимали, этим итогом. Поэтому, это был неожиданный ход, причем это был ход Путина потому, что Лавров и министр иностранных дел не могли договориться, за 8 часов они ничего не решили. Путин понятул на себя и сказал "хорошо", "давайте я напрямую Пашинян, Эрдоган, Алиев", - и вот так решили", тоесть "неожиданный ход", - расскзал журналист.

Полное видео интервью Алексей Венедиктова для Алеси Бацман - YouTube. 
telegraf.com.ua
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