На каких условиях Путин согласится отдать Донбасс?

Такой ход могут придумать только президент РФ Владимир Путин с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение озвучил российский журналист Алексей Венедиктов во время своего интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе дают свой пример. "Никто же не ожидал такого хода, все говорили, ну перемирие.., а кто гарантирует?...а как гарантирует?...Никто не ожидал, что туда вдруг, в один день окажутся русские миротворцы из согласия Армении и Азербайджана, и те и другие недовольны, чтобы вы понимали, этим итогом. Поэтому, это был неожиданный ход, причем это был ход Путина потому, что Лавров и министр иностранных дел не могли договориться, за 8 часов они ничего не решили. Путин понятул на себя и сказал "хорошо", "давайте я напрямую Пашинян, Эрдоган, Алиев", - и вот так решили", тоесть "неожиданный ход", - расскзал журналист.

Полное видео интервью Алексей Венедиктова для Алеси Бацман - YouTube.