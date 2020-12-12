Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.87
USD
27.95
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
12 декабря 20, 09:10
Россия внесла "слуг народа" в санкционный список
Разумков, Стефанчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кроме того, список пополнился спикером ВР Дмитрием Разумковым и его первым заместителем Русланом Стефанчуком.

Власти России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами.

Выводы можно сделать по постановлению правительства РФ.

Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин значительную часть списка расширил с помощью нородных депутатов от правящей политической партии. "Слуга народа". попали почти полным составом под санкции. Среди имен глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Кроме того, список пополнился спикером ВР Дмитрием Разумковым и его первым заместителем Русланом Стефанчуком.

Помимо этого, в документ внесли даже нардепов, которых исключили из фракции (Гео Лерос и Скороход). А также министр культуры и бывший нардеп Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что также под российские санкции не попали депутаты Дубинский и Холодов.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Разумков о вероятности досрочных выборов Верховной Рады
Разумков о возможных отставках в Кабмине
Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе
Как Байден будет строить отношения с Россией?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия заочно арестовала нацгвардейца Виталия Маркива
Лента новостей