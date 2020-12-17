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Новости
Россия
17 декабря 20, 12:27
Путин: Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы
Владимир Путин
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Более двух третей российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, говорит Путин.
Президент России Владимир Путин объявил о слезании России с "нефтяной иглы". Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

"Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов", - сказал Путин.

По его словам, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает "слезать с так называемой "нефтегазовой иглы".

"И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - говорит Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.

В связи с этим президент РФ привел статистику об объеме суверенного Фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы - при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель. В настоящий момент его размер приближается к 13 триллионам рублей. "В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти триллионов. Рост очень значительный", - сказал Путин.

Напомним, за первое полугодие 2020 года нефтегазовые доходы России составили меньше трети поступлений (29,3%). Они сократились почти на полтора триллиона рублей.

Источник: https://korrespondent.net/
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