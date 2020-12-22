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Новости
Россия
22 декабря 20, 13:15
Россия ответила ЕС на санкции по Навальному
Евросоюз
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Евросоюз ввел санкции по делу Навального еще в середине октября. Спустя два месяца Россия решила ответить.
В ответ на санкции Евросоюза из-за дела об отравлении Алексея Навального Россия расширила санкционные списки представителей стран ЕС, сообщает МИД РФ во вторник, 22 декабря.

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - говорится в заявлении.

"Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - подчеркнули в МИД РФ.

Там отметили, что "недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ". "Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что страны, выступившие инициаторами этого шага, "не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС".

"В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии", - заявили в МИД РФ.

Напомним, в ЕС решение о санкциях за отравление Навального приняли 15 октября. В санкционный список включили шесть российских чиновников, а также научно-исследовательский институт органической химии.

Источник: https://korrespondent.net/
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