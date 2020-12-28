Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
27 декабря 20, 17:02
Зеленский обидел Путина? В Кремле сделали признание
Зеленский, Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Кремле рассказали, какие взаимоотношения у Зеленского и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский почти не контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил Дмитрий Песков  в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире Россия 1.

"Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас никто особо и не звонит", - отметил он.

Кроме того, Песков вспомнил Зеленскому его обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

"Слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше сильно резанули не только слух и сердце Путина, но и огромного количества наших ветеранов и вообще всех, что живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне", - отметил пресс-секретарь Путина.

"Да и в самой Украине очень много таких", – добавил он.

Также Песков заявил, что процесс выполнения договоренностей по Донбассу, достигнутых в Париже, и выполнение минского комплекса мер, "не то что забуксовал" – за их выполнение якобы никто даже не брался.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В РФ ответили на слова Зеленского о мире с Путиным
Названо условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
Путин не уйдет в январе, но слухи о его отставке усилились
Подоляк о "методе Зеленского" при принятии важных решений
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей