Алексей Навальный прилетел в Москву. ВИДЕО

Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией приземлился в аэропорту Шереметьево. Аэропорт Внуково закрыли для посадки. Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.
Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт Внуково закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево.
Навальный летит в Москву. Первые комментарии из самолета:
До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.
На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает "МБХ медиа". Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет "Новая газета". По информации Znak.com, задерживают в том числе "фанатов Ольги Бузовой", которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.
Ранее во Внуково задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.
Кроме того, был задержан активист Константин Котов.
У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.
Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.
"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
В Twitter Кира Ярмыш сообщила:
"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - отметила она.