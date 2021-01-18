Алексей Навальный прилетел в Москву. ВИДЕО

Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией приземлился в аэропорту Шереметьево. Аэропорт Внуково закрыли для посадки. Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.

Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт Внуково закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево.

Навальный летит в Москву. Первые комментарии из самолета:



На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает "МБХ медиа". Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет "Новая газета". По информации Znak.com, задерживают в том числе "фанатов Ольги Бузовой", которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.

До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.

Ранее во Внуково задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.

Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.

"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

В Twitter Кира Ярмыш сообщила:

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - отметила она.





"Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев", – заявил Навальный перед паспортным контролем. По его словам, вопрос возвращаться, или нет, не стоял ни одну секунду.





Навальный вернулся в Россию через пять месяцев после того, как был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок". Он проходил лечение в Германии. После заявления политика о намерении вернутся в Россию, Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила Навального в розыск из-за якобы злостных нарушений режима условного заключения, которое он отбывает по приговору о деле Ив Роше.





В самолете, на котором Навальный прилетел в Москву, находилось множество журналистов. Навальный отказался давать на борту комментарии, но соглашался давать автографы и делать с ним селфи.





Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.



