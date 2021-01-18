Навального арестовали. Он призвал россиян выходить на улицы

Его штаб призвал россиян к массовым акциям протеста 23 января.

Химкинский городской суд Московской области арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Как сообщает Фраза, ссылаясь на Цензор.НЕТ, судебное заседание по вопросу об избрании ему меры пресечения было перенесено с 29 января на сегодня.

При этом оно происходило прямо в отделении полиции подмосковного города Химки, куда политика накануне доставили из международного аэропорта «Шереметьево».

Между тем, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил о подготовке к акциям протеста 23 января. «Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал он на своей странице в Twitter.





При этом сам он сейчас находится в Берлине.





Призвал россиян выходить на улицы и сам Навальный. В своем видеообращении, записанном прямо из полицейского отделения, он выразил убеждение, что это то, чего больше всего боится власть. «Выходите не за меня, а за себя и за свое будущее», — заявил Навальный, назвав президента РФ Владимира Путина «жабой, сидящей на трубе» и «бункерным дедом».



