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18 января 21, 20:53
Навального арестовали. Он призвал россиян выходить на улицы
Навальный
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Подмосковный суд арестовал российского оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля 2021 года.

Его штаб призвал россиян к массовым акциям протеста 23 января.

Химкинский городской суд Московской области арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Как сообщает Фраза, ссылаясь на Цензор.НЕТ, судебное заседание по вопросу об избрании ему меры пресечения было перенесено с 29 января на сегодня.

При этом оно происходило прямо в отделении полиции подмосковного города Химки, куда политика накануне доставили из международного аэропорта «Шереметьево».

Между тем, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил о подготовке к акциям протеста 23 января. «Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Леонида Волкова в Twitter

При этом сам он сейчас находится в Берлине.

Скриншот сообщения Леонида Волкова в Twitter

Призвал россиян выходить на улицы и сам Навальный. В своем видеообращении, записанном прямо из полицейского отделения, он выразил убеждение, что это то, чего больше всего боится власть. «Выходите не за меня, а за себя и за свое будущее», — заявил Навальный, назвав президента РФ Владимира Путина «жабой, сидящей на трубе» и «бункерным дедом».


Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Впоследствии он был госпитализирован в известную берлинскую клинику Шарите, где его постепенно вывели из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Там же было установлено, что политик был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

источник: fraza.com
Fraza.ua
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