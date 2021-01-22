Мишель озвучил Путину позицию ЕС по Навальному

Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 22 января, созвонился с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил арест Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.





Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального", - говорится в заявлении.





Мишель сообщил Путину, что лидеры 27 стран ЕС на саммите в марте обсудят отношения с Москвой.





Также обсуждалась важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.





Кроме того, глава Евросовета и президент РФ также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и "стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений".





Напомним, Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. На следующий день его приговорили к 30 суткам ареста - до 15 февраля.





Его сторонники объявили массовые акции 23 января. Сейчас в разных регионах задерживают представителей фонда Навального.



