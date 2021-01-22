Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
28.15
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
22 января 21, 14:20
Мишель озвучил Путину позицию ЕС по Навальному
Глава Евросовета Шарль Мишель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мишель призвал Путина полностью и безоговорочно уважать права российского оппозиционера.
Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 22 января, созвонился с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил арест Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Мишель сообщил Путину, что лидеры 27 стран ЕС на саммите в марте обсудят отношения с Москвой. 

Также обсуждалась важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. 

Кроме того, глава Евросовета и президент РФ также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и "стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений".

Напомним, Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. На следующий день его приговорили к 30 суткам ареста - до 15 февраля.

Его сторонники объявили массовые акции 23 января. Сейчас в разных регионах задерживают представителей фонда Навального.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2" - Коболев
Президент Евросовета ушел на карантин из-за COVID-19
Разработчик Новичка выдал новую версию отравления Навального
Меркель посетила Навального в клинике – Spiegel
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей