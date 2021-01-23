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22 января 21, 19:18
Фонд Навального выпустил фильм о тайнах Путина. ВИДЕО
Путин
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Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за трое суток набрало более 57 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В двухчасовом фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.

"Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет - его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы - от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр - отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина", - говорится в комментарии.


На данный момент под видео, которое было опубликовано три дня назад, указано 57 471 388 просмотров.

Кроме этого, к нему уже добавлено 1 205 109 комментариев.

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.
censor.net.ua
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