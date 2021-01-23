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Новости
Россия
23 января 21, 16:24
На акциях в поддержку Навального задержали свыше 1300 чел
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Количество задержанных на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России превысило 1000.

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

В настоящий момент задержаны 1338 человек. Эта цифра постоянно обновляется. В столице России в ходе акций протеста силовики уже задержали как минимум 300 митингующих, в Санкт-Петербурге - 162. Также много задержанных в Новосибирске (90), Красноярске (46), Владивостоке (35), Хабаровске (28), Комсомольске-на-Амуре (23) и Уфе (22). Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.


Как сообщает Штаб Навального, полиция активизировалась на Пушкинской площади.

"Полиция активизировалась на Пушкинской. Площадь зачищают", - отмечено в сообщении штаба в Твиттере. Также сообщается, что часть протестующих уже дошла до Госдумы!


фото: Протесты в мире/Telegram
censor.net.ua
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