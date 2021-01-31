Протесты в РФ: Людей избивает ОМОН, задержано 1000 чел.ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.

Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа".





В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



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