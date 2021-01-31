Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
31 января 21, 13:35
Протесты в РФ: Людей избивает ОМОН, задержано 1000 чел.ВИДЕО
протест в России
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в России задержали уже более 500 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.

Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа".



В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Добро пожаловать в Москву. 




В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.

По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Несовершеннолетние разгромили трамвай в Киеве. Видео
Апокалипсис: улицы Киева превратились в каток. ВИДЕО+ФОТО
На Майдане столкновения протестующих и силовиков
Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 73. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В РФ возобновились протесты, задержаны 550 человек
noimageНавальный просит США ввести санкции против окружения Путина
Лента новостей