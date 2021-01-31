Протесты в РФ: Людей избивает ОМОН, задержано 1000 чел.ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.
Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа".
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак
Добро пожаловать в Москву.
В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.
По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.