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31 января 21, 14:10
В РФ возобновились протесты, задержаны 550 человек
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Прошлые акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. Тогда задержали несколько тысяч человек.
В ходе митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые 31 января проходят в разных городах России, уже задержали 553 человека. Об этом свидетельствуют данные проекта ОВД-Инфо 31 января.

К этой минуте больше всего задержанных - во Владивостоке (112 человек). Также в список городов с наибольшим числом задержаний входят Красноярск (84), Новосибирск (73), Новокузнецк (31), Иркутск (27) и Барнаул (26).

В центре Москвы, где с утра собираются участники акции, также начались задержания. Не менее 20 человек задержали только на одной на Сухаревской площади.

Прошлые акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. По данным ОВД-Инфо, были задержаны более четырех тысяч человек по всей стране, в том числе свыше 1,5 тысячи в Москве.

Власти официальной информации о числе задержанных не предоставляли, а в Кремле говорят, что в поддержку Навального вышло мало людей.

18 января суд арестовал Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Это произошло после того, как оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором подозревают ФСБ РФ.

Источник: https://korrespondent.net/
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