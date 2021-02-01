МИД РФ обвинил Штаты в организации протестов

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги на ее территории в рамках американской стратегии сдерживания РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 31 января, на странице ведомства в Facebook.





"Валовое вмешательство США во внутренние дела России - это такая же устоявшаяся правда, как их "поддельные" фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном", - отметили в российском МИД.





При этом в ведомстве добавили, что "поддержка незаконных действий госсекретаря США Антония Блинкена (дает - ред.) еще больше подтверждений роли Вашингтона в закулисье".





В связи с этим Кремль призвал Соединенные Штаты прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.





Наконец, в постскриптуме авторы поста подчеркнули, что протесты в РФ несанкционированные.





"P.S. Админам: "Митинги", о которых вы как профессиональные дипломаты так незаметно заботитесь, не "расписаны", а не санкционированы", - уточнили в российском МИД.



