В РФ число случаев COVID превысило четыре миллиона

В России число заболевших коронавирусом превысило четыре миллиона человек, свидетельствуют данные оперштаба в среду, 10 февраля.

Так, за минувшие сутки обнаружили 14 494 заболевших - это минимум с середины октября. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710.





Число выздоровевших увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.





Число летальных исходов в России за сутки возросло на 536. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.





Отметим, в Украине с начала пандемии заболело коронавирусом 1 253 055 человек, выздоровели – 1 092 376к; летальных исходов - 23 934; ПЦР-тестов проведено 6 447 576.







