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Россия
10 февраля 21, 11:18
В РФ число случаев COVID превысило четыре миллиона
Москва
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Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до уровня середины октября. Более 3,5 миллиона человек уже выздоровели.
Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до уровня середины октября. Более 3,5 миллиона человек уже выздоровели.

В России число заболевших коронавирусом превысило четыре миллиона человек, свидетельствуют данные оперштаба в среду, 10 февраля. 

Так, за минувшие сутки обнаружили 14 494 заболевших - это минимум с середины октября. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710.

Число выздоровевших увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.

Число летальных исходов в России за сутки возросло на 536. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

Отметим, в Украине с начала пандемии заболело коронавирусом 1 253 055 человек, выздоровели – 1 092 376к; летальных исходов - 23 934; ПЦР-тестов проведено 6 447 576.

 
Korrespondent
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