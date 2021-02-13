Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.72
USD
27.88
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
13 февраля 21, 07:52
РФ расширила список санкций против Украины
россия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.

Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Москва расширила список санкций против Украины, включив в него более 200 депутатов Верховной Рады.

В этот перечень попали, в частности, спикер парламента Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

В отечественном МИД этот шаг Кремля назвали продолжением агрессии РФ против Украины во всех ее формах и проявлениях.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Николаевщине была попытка рейдерства. ВИДЕО, ФОТОрепортаж
В Турции усилили карантинные меры
ПАСЕ подтвердила полномочия России
Украина ввела санкции против граждан Китая и ряда компаний
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия созвала Совбез ООН и завалила заседание фейками
Лента новостей