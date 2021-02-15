Россия ввела санкции против еще девяти украинских компаний

Правительство России увеличило число украинских или связанных с украинскими компаний, против которых вводятся санкции, с 75 до 84.

Об этом говорится в постановлении №153 от 11 февраля о внесении соответствующих изменений в постановление о санкциях №1300 от 1 ноября 2018 года. Документ вступил в силу после опубликования.

В частности, под ограничительные меры попали компании, входящие в "Трансшип групп": ООО "Донмар" (Одесса, буксирый оператор), ООО "Краншип" (Одесса, судостроительный завод), ООО "Трансшип" (Одесса, стивидорная компания) и его дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-Сервис", а также Kirgan Holding S.A. (Панама).

Кроме того, санкции введены против ООО "Максима Метал Сервис" (Днепр), ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" и ООО "Солар стальконструкция" (Днепр).

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских физических и 68 юридических лиц.

25 декабря 2018 года постановлением правительства РФ №1656 были введены санкции против еще порядка 200 лиц и семи компаний. Ими стали госконцерн "Укроборонпром" и входящее в него предприятие "Укрспецэкспорт", Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), энергогенерирующая компания "Центрэнерго", страховая группа ТАС, а также транспортно-логистические ТЭП "Вертикаль" и "Первая логистическая компания".