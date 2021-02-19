Нападение на генконсульство Украины в Питере

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины.

Известно, что нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы для жизни пострадавшего нет, а нападающего задержали.

Между тем, в сети появилось видео момента нападения.

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале LIFESHOT.

"Мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Петербурге. Сейчас 34-летнего нападавшего уже задержали и допрашивают. Пострадавший охранник передан медикам скорой", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, в российской Чите пьяный мужчина возмутился звуками ремонта у соседей и застрелил 9-летнюю девочку.





Нападавшего мужчину задержали, суд принял решение отправить его под арест на два месяца.