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Новости
Россия
19 февраля 21, 15:55
Нападение на генконсульство Украины в Питере
Нападение
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Момент нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге попал на видео.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины. 

Известно, что нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы для жизни пострадавшего нет, а нападающего задержали. 

Между тем, в сети появилось видео момента нападения. 

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале LIFESHOT. 

"Мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Петербурге. Сейчас 34-летнего нападавшего уже задержали и допрашивают. Пострадавший охранник передан медикам скорой", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, в российской Чите пьяный мужчина возмутился звуками ремонта у соседей и застрелил 9-летнюю девочку.

Нападавшего мужчину задержали, суд принял решение отправить его под арест на два месяца.
telegraf.com.ua
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