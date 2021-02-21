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20 февраля 21, 22:22
РФ потратит миллиарды на опреснители для Крымап
вода
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В Крыму будут построены опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки.
В Крыму будут построены опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки.

Правительство России продлило программу по развитию аннексированных Крыма и Севастополя до 2025 года и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета на 112,5 млрд рублей. Один из приоритетов программы – обеспечение полуострова пресной водой, сообщает РБК в субботу, 20 февраля.

Указано, что объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд руб. – до 1,374 трлн руб., объем финансирования из федерального бюджета – на 112,5 млрд руб., до 1,303 трлн руб.

Издание отмечает, что продление "крымской программы" с увеличением ее финансового обеспечения анонсировал 9 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует Крым) на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Планируется увеличить протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове – с 404 до 462,5 км, построить опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (по 20 тыс. для Крыма и Севастополя), построить еще один объект портовой инфраструктуры в Крыму и дополнительный объект культуры в Севастополе.

По обновленной программе в 2021-2025 годах будет выделено около 600 млрд руб., на которые должны быть построены и реконструированы 550 проектов, среди которых есть и объекты, необходимые для "надежного водоснабжения" Крыма, и объекты инфраструктуры Крымской железной дороги, и подъезды от автомобильной дороги Таврида к южному побережью Крыма.

Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Также стало известно, что Украина достроит дамбу, чтобы исключить попадание воды в Крым и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.
Korrespondent
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