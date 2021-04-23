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Новости
Россия
21 апреля 21, 15:02
"Позорище": новое обращение Путина вызвало гнев в сети
Путин
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Путин вызвал новую волну гнева из-за своих заявлений во время ежегодного обращения к собранию 21 апреля

Во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин разозлил и разгневал своими тезисами про то, что Россия борется коронавирусом успешнее, чем другие развитые страны и похвастался ценами в России.

Своим мнением на этот счет, пользователи делятся под видео с выступления Путина, опубликованного в YouTube.

"Была программа 2020, результат ноль. Теперь 2030, нужно еще немного потерпеть мои родные", "Такого количества ворья в одном месте собралось не хватает только метеорита для счастья", "20 лет сказочных обещаний", "Позорище такой власти", - пишут в сети.
telegraf.com.ua
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