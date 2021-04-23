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Новости
Россия
23 апреля 21, 00:37
Путин и Лукашенко четыре часа общались в Москве
Путин и Лукашенко
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Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова", отметил президент РФ.
Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова", отметил президент РФ.

В Москве завершились переговоры между президентом Россия Владимиром Путиным и формальным главой Беларуси Александром Лукашенко, который продлились почти четыре часа. Об этом сообщает БЕЛТА в четверг, 22 апреля.

Лукашенко в начале переговоров отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ.

"Помните, с карт начинали (дорожных карт – ред.). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение – известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение", – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в сотрудничестве с Россией нужно усиливать вопросы, связанные в том числе с безопасностью, обороной Союзного государства.

"Справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно", – подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Путин заявил, что отношения Беларуси и России успешно развиваются.

"Несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный – почти $30 млрд общий объем сегодня. Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме", – заявил российский лидер.

Путин рассказал, что обе стороны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Вместе с тем он добавил, что по некоторым вопросам еще предстоит согласовать позиции.

"Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно. Я имею в виду и правительственную команду, и команды по линии администраций, и, как видим теперь, по линии специальных служб", – отметил Владимир Путин.

Также, по его словам, Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова".

Ранее стало известно, что Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского "научиться вести себя дипломатично". Он также добавил, что стремление Украины сменить площадку в Минске якобы "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
Korrespondent
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