Путин ответил Зеленскому, приедет ли на встречу на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война.

Путин сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.

"Если он (Зеленский - ред) хочет обсуждать Донбасс, ему следует сначала встретиться с руководителями "ДНР" и "ЛНР", а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения - ждем в Москве в любое удобное время".