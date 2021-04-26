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Новости
Россия
26 апреля 21, 19:35
Путин созвал "запасников" на военные сборы
Владимир Путин
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Военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах ФСБ, сказано в указе президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин призвал российских граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2021 году. Указ Путина опубликован в понедельник, 26 апреля.

Военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности. Путин также поручил принять меры, связанные с призывом на сборы, российскому правительству и региональным властям. Указ вступил в силу в день публикации.

В прошлый раз военные сборы для тех, кто находится в запасе, проходили в июне 2020 года. Тогда кроме Вооруженных сил России и органов ФСБ, военные сборы были организованы в войсках национальной гвардии и органах госохраны.

Из-за пандемии в Минобороны России перенесли проведение летних военных сборов для студентов, которы обычно проходят в июне-августе, на июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах - на 2021.

Отметим, что с 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. До 15 июля планируется призвать 134 650 человек. Службу будут проходить молодые люди от 18 до 27 лет. Весенний призыв будет единым для граждан из 24 муниципальных регионов Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа. Во время предыдущей, весенней кампании в армию было призвано 135 тысяч человек, а во время осенней - 128 тысяч.

Напомним, 22 апреля в России объявили о завершении проверки войск. Уже на следующий день началось возвращение в места постоянной дислокации подразделений, переброшенных на учения на Южный и Западные военные округа.
Korrespondent
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