Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

В этом году это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

В четверг, 6 мая, МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это второе за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.

Как передает "РБК", з данных сервиса FlightRadar следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы (05:56 UTC). Он пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, а также над территорией Финляндии, Швеции и Норвегии. Спустя 4,5 часа Ил-96 пролетел над Исландией. К шести часам вечера этот борт уже находился во Внуково (14:46 UTC), на обратном пути он тоже пролетал над Финским заливом.

Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального летного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно.