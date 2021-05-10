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Новости
Россия
9 мая 21, 16:21
В России пара разбилась насмерть на угнанном самолете. Видео
татарстан
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В Татарстане 9 мая пара россиян угнала у знакомого легкомоторный самолет, после чего упали и разбились.

В Татарстане 56-летний россиянин с подругой угнали самолет знакомого, но не справились с управлением и разбились в районе села Калейкино.

Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ, а также в Телеграм-группах "Baza" и "LIFE SHOT".

Согласно данным правоохранителей неподалеку от села Калейкино жесткую посадку совершил самодельный самолет типа "Ермак". В результате чего умерли двое граждан.

Инцидент произошел около 12:30, сообщили в Приволжском следственном управлении.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и 6 единиц техники. Самолет принадлежал Альметьевскому аэроклубу.

По информации прокуратуры Татарстана, собственником разбившегося воздушного судна является 51-летний житель Бугульмы, а мужчина-пилот - житель Сызрани.

Причины произошедшего устанавливают.
telegraf.com.ua
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