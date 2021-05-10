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9 мая 21, 16:42
Кто приехал к Путину на парад в Москве
День Победы в РФ
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Президент России Владимир Путин в этом году принимал лишь одного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона

В Москве на Красной площади прошел ежегодный военный парад в честь Дня победы. Президент России Владимир Путин в этом году принимал лишь одного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG

— Дождь (@tvrain) May 9, 2021


В своей речи Путин заявил, что "нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", а также упомянул о "сборище недобитых карателей".

Ранее, в апреле, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что иностранных гостей на парад в Москве вообще приглашать не планируют.

В прошлом году парад в Москве перенесли.
liga.net
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