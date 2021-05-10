Кто приехал к Путину на парад в Москве

В Москве на Красной площади прошел ежегодный военный парад в честь Дня победы. Президент России Владимир Путин в этом году принимал лишь одного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG



