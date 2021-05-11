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Россия
11 мая 21, 12:34
В Казани теракт в школе, много жертв
теракт
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Несколько мужчин зашли в школу с оружием и начали стрелять. Один из стрелков выпрыгнул из окна, его задержали.
В Казани, РФ, неизвестные открыли стрельбу в школе №175 на улице Файзи. Об этом сообщает Татар-информ.

"К казанской школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, стягиваются машины экстренных служб. По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", - говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщают, что несколько мужчин зашли в школу с оружием и начали стрелять. Один из стрелков выпрыгнул из окна и побежал в сторону улицы Туганлык, там его задержала полиция.

Сообщается, что погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К школе вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы.

По сообщению ТАСС, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей. Задержанный стрелок оказался 17-летним подростком.





Источник: https://korrespondent.net/
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