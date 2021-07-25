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25 июля 21, 09:27
"Газпром" ответил на слова Витренко о продолжении транзита
газпром
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В ОАО "Газпром" ответили на слова председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, что предложения РФ по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа неприемлемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ознакомились с заявлением Председателя Правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий Председателя Правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким.

Речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый монополист готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, но будет исходить в решении этого вопроса из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. 

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сказал он.

В ответ глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Украине неинтересно продолжение транзита газа, когда придется за это доплачивать.
censor.net.ua
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