К чему готовится РФ? Военные учения вокруг Украины

Россия открыла сезон масштабных учений у украинских границ. Войска стягиваются, как в южные регионы, так и в Беларусь. Учений Запад-2021 и вовсе с опаской ожидают даже в ЕС.

Корреспондент.net разбирался, чего ждать от новых российских учений.

Угроза с Юга

В понедельник, 9 августа, российская армия начала масштабные военные учения в аннексированном Крыму. Они продлятся до 15 сентября.

Учения пройдут сразу на 20 полигонах, расположенных не только на аннексированном у Украины полуострове, но и в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, на российских военных базах в Армении и сепаратистских регионах Грузии: Абхазии и Южной Осетии.

К учениям планируется привлечь специалистов всех родов войск, корабли Черноморского и Каспийского флота, более 80 самолетов и вертолетов.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны. Украина и Запад осуждали такие шаги Москвы.

Угроза с Севера





На сентябрь запланированы совместные российско-белорусские военные учения Запад-2021. Ранее в этом году Россия стягивала свои войска к границе Украины, в частности, под видом подготовки к этим учениям.





Первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой прибыли в Беларусь уже 22 июля. Предполагается, что учения Запад-2021 будут носить оборонный характер. Военные России и Беларуси будут якобы противостоять "деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".





"Запад-2021 носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.





К учениям на территории Беларуси привлекут около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военнослужащих.





Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов.





На территории России будут задействованы 400 белорусских военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.





Сообщается, что по окончании учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника возвратятся в пункты постоянной дислокации.



