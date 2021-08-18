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Россия
17 августа 21, 22:42
Падение Ил-112В в Подмосковье: никто не выжил
Падение Ил-112В
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Россия официально подтвердила гибель экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В. На борту был Герой РФ.

На борту находились три человека, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), информирует Цензор.НЕТ.

""При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", – сказано в сообщении.

Российские СМИ пишут со ссылкой на источники, что крушение самолета может быть вызвано неисправностью двигателя. В правом двигателе начался пожар, и экипаж попытался отключить его и пойти на посадку. Для этого дали крен на правый борт, но крен оказался избыточным, и машина потеряла управление.
censor.net.ua
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