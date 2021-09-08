Зачем РФ увеличивает военный резерв

Российская армия увеличивает число резервистов. Они будут заключать контракт с министерством обороны, получать за нахождение в резерве определенные деньги и регулярно участвовать в военных сборах и учениях.

Как все организовано

Интернет-сайт, через который граждан России агитируют вступить в ряды резервистов, расположен не на сервере минобороны. Причем он была создан при помощи общедоступного инструмента для строительства сайтов Tilda. Кто и каким решением создал в России новую структуру в министерстве обороны, неизвестно.

Сообщения о наборе резервистов в рамках проекта БАРС-2021 (Боевой армейский резерв страны) стали появляться на сайтах местных администраций в России в последние несколько недель.

Каких-то отдельных указов о создании взамен мобилизационного людского резерва или в дополнение к нему боевого армейского резерва страны, то есть БАРСа, в печати опубликовано не было.

На официальном сайте министерства обороны информации о новом проекте журналистам найти не удалось.

На веб-сайте bars2021.tilda.ws говорится, что набор в мобилизационный людской резерв проводит некая "команда вежливых людей" и министерство обороны.

Чья армия?





Число резервистов-контрактников, которые хочет привлечь министерство обороны, неизвестно. В начале августа начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа Константин Запатоцкий сказал, что до сентября в ЮВО планировалось создать боевой армейский резервный состав из 38 тысяч человек. Ранее в ЮВО мобилизационный людской резерв составлял всего около 400 человек.





Российский военный эксперт Александр Гольц в своей колонке на сайте Republicпишет, что такой резкий рост числа резервистов можно объяснить двумя целями - подготовкой к большой войне и переходу на контрактную армию.





"Наихудшим вариантом создания БАРСа является возможность того, что мобрезерв спешно создают, предполагая начать через полтора-два года крупные боевые действия. Со всеми вытекающими последствиями для россиян", - пишет Гольц.





"Самым оптимистичным является, конечно, предположение, что российская власть ведет подготовку к тому, чтобы через 2-3 года (аккурат к президентским выборам) сделать подарок народу и отменить обязательный призыв в Вооруженные силы. Если так, то можно ожидать возрождение еще одной инициативы, которая обещала немалое облегчение армейского тягла хотя бы для части наших граждан", - говорится в его колонке.







