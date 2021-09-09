Россия перебросила истребители СУ-30СМ в Беларусь

Российские истребители СУ-30СМ прибыли в Беларусь, где будут нести дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны Беларуси в среду, 8 сентября.

"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом не указано, сколько именно российских самолетов прибыло в Беларусь.

В ведомстве добавили, что решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве.

Су-30СМ (серийный модернизированный) – многоцелевой истребитель поколения 4+, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации Иркут.