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Новости
Россия
10 сентября 21, 10:20
Беларусь и Россия начали крупнейшие в Европе военные учения
учения РФ
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Сценарий учений предусматривает совместные оборонительные действия в условиях провокации с Запада.

На пяти белорусских полигонах и девяти российских в пятницу, 10 сентября, начинается активная фаза военных учений Запад-2021. Ожидается, что это будут самые массовые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет, поскольку в них примут участие приблизительно 200 тысяч солдат, сообщает Польское радио.

В Минобороны Беларуси заявили, что на западе страны, недалеко от границы с Польшей, находятся 12,8 тыс. солдат, в том числе 2,5 тыс. россиян, и несколько десятков - из Казахстана. Как пишут эксперты Центра восточных исследований, эти маневры - лишь кульминация учений, которые проходят на полигонах двух стран в течение нескольких месяцев.

Белорусская сторона утверждает, что маневры происходят "исключительно с целью обучения и согласования армии" Беларуси и России, которые имеют общую группу войск на западном фланге федеративного государства. Однако, несколько дней назад Александр Лукашенко заявил, что учения будут "чисто оборонительными".

Сценарий учений предусматривает совместные оборонительные действия в условиях провокации с Запада - появления неформальных вооруженных формирований, поддержанных местными сепаратистами. Эксперты Центра оценили, что сценарий учений согласуется с тезисом об агрессивности стран НАТО, которые находятся рядом с республикой, и необходимости ее подготовки к оборонительным действиям.

В свою очередь, в НАТО заявили, что, несмотря на то, что его не пригласили на маневры в роли наблюдателя, Альянс намерен "внимательно следить за ними".

Накануне сообщалось, что Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство центр ВВС и ПВО.

Также накануне Россия и Беларусь согласовали 28 союзных программ двух государств. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко.

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Korrespondent
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