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Россия
19 сентября 21, 22:00
Как "голосуют" жители Донбасса на выборах в РФ
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На видео один мужчина голосует за партию Единая Россия с разных аккаунтов жителей временно оккупированной территории Луганской области.
Неизвестные опубликовали видео на YouTube, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.
 
Видео длится 16 минут. Его опубликовали на недавно созданном канале Выборы в ''ЛНР'' 2021. Все время неизвестный мужчина демонстрирует, как голосует за партию Единая Россия с разных аккаунтов жителей временно оккупированной территории Луганской области.


Ранее Москва массово раздавала паспорта жителям ОРДЛО, с которыми они теперь могут принять участие в голосовании. Для "голосования" мужчина использует базу с персональными данными "избирателей" – там есть все нужные логины и пароли, чтобы войти на портал государственных услуг России.
 
Автор видео также указывает дату так называемого "голосования". Речь идет о 17 сентября – день начала выборов в Государственную думу. Данные о "голосования" он вносит в отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии. Алчевск сейчас оккупирован.
 
Напомним, что Украина не намерена признавать российские паспорта украинских граждан на Донбассе. В Кабмине таких людей назвали "заложниками".
Korrespondent
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