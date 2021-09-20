Как "голосуют" жители Донбасса на выборах в РФ

Ранее Москва массово раздавала паспорта жителям ОРДЛО, с которыми они теперь могут принять участие в голосовании. Для "голосования" мужчина использует базу с персональными данными "избирателей" – там есть все нужные логины и пароли, чтобы войти на портал государственных услуг России.

Автор видео также указывает дату так называемого "голосования". Речь идет о 17 сентября – день начала выборов в Государственную думу. Данные о "голосования" он вносит в отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии. Алчевск сейчас оккупирован.

Напомним, что Украина не намерена признавать российские паспорта украинских граждан на Донбассе. В Кабмине таких людей назвали "заложниками".