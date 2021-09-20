Вооруженное нападение на ВУЗ в Перми. Много жертв. Видео

В российском городе Пермь произошло нападение на местный университет, в результате которого погибли восемь человек, еще 19 человек получили ранения. По сообщениям СМИ, стрельбу открыл студент Тимур Бекмансуров. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Корреспондент.net рассказывает подробности.





"Такие отбросы как я, будут уничтожать все вокруг вас"





Утром 20 сентября вооруженный студент напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза.





Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. В вузе отменили все занятия.





При этом издание 59 сообщает, что, по словам студентов, как минимум один преподаватель после начала стрельбы отказался прерывать занятие и баррикадировать вход и сказал, что будет проверять материалы этой лекции. Имя преподавателя не сообщается.





В результате стрельбы погибли восемь человек, еще шестеро получили ранения, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России. "Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - указали в российском ведомстве.





"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - сообщили в МВД России.





Следком РФ после происшествия завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По информации следователей, стрелявший - студент этого университета, его личность установлена.





Ведомство также сообщает, что при задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ранен. В пресс-службе вуза говорят, что он погиб, но затем это сообщение пропало из паблика университета.













Раненный стрелок





Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут многие СМИ, первыми сообщили порталы 112 и Baza. По их данным, перед стрельбой Бекмансуров оставил в социальных сетях пост, в котором попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.





В нем он рассказал о причинах и подготовке к стрельбе. "Такие отбросы как я, будут уничтожать все вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри".





"Закончить все самому или дать это сделать сотрудникам полиции? Думаю второй вариант будет веселее, все равно нейтрализация меня не будет для них серьезной проблемой. Не могу исключить и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я окажусь тем еще неудачником", - написал он.













Также Бекмансуров опубликовал фотографию. На ней можно видеть молодого человека в каске и патронташем на груди; в правой руке у него - помповое ружье, а левой рукой он показывает средний палец в камеру. Позже администрация ВКонтакте заблокировала его страницу.













По поручению главы российского правительства Михаила Мишустина в Пермь вылетают министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.





На место трагедии выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.





Губернатор рассказал ТАСС, что "один из нападавших ликвидирован". "Проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились", - пояснил глава региона.





Напомним, 11 мая 19-летний выпускник казанской гимназии Ильназ Галявиев убил из ружья Hatsan Escort PS Guard 12-го калибра семерых школьников и двух учителей. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате нападения пострадали 25 человек, из них 23 были госпитализированы.





Ильназ Галявиев сдался силовикам и сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в массовом убийстве.





"Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел", - объяснил свой поступок Галявиев в суде.





По данным одного из членов Общественной наблюдательной комиссии РФ, обвиняемый считает себя вменяемым. "Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю", - отметил он.





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