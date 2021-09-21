Новые люди Кремля. Кто прошел в Госдуму

Главная сенсация российских выборов, если там вообще возможны сенсации, проход в Госдуму партии Новые люди. Она добавилась к бессменным 4 политическим силам, представленным в парламенте с 2007 года. Партия преодолела 5-процентный барьер, набрав около 5,35% голосов и заняв, таким образом, пятое место. По предварительным оценкам, Новые люди смогут провести в Думу 13 депутатов.





Что за партия





Новые люди появились в 2020 году, партию возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. До думских выборов партия участвовала в нескольких региональных кампаниях. Российские СМИ называли ее одним из проектов администрации президента.





Партию консультировали близкие к Кремлю политтехнологи, в частности Евгений Минченко. Сама программа партии была ориентирована на городских жителей правоцентристских взглядов, то есть на потенциальных сторонников несистемной оппозиции. В частности, в ней содержится требование отменить наиболее репрессивные законы. При этом партия избегает критики Владимира Путина.





В интервью The New York Times Нечаев заявил, что Новые люди не проект Кремля, но добавил, что партия не нарушает трех негласных запретов, которые не позволили бы ей быть зарегистрированной: напрямую не критикуют Путина и его родных, не организуют протестные акции и не получают финансирование из-за рубежа.





Об Алексее Навальном лидер Новых людей высказывался так: "Плюсы Навального в том, что он хороший журналист, расследователь – от него много пользы. Но одна из ценностей нашей партии – уважение. Навальный зачем-то в нашу сторону просто обзывается".





Сторонники Навального называют Новых людей кремлёвской партией и спойлером, они призывали не голосовать за эту партию по партийным спискам.





Видные люди





Помимо самого Нечаева Новых людей во время нынешней предвыборной кампании представляла бывший мэр Якутска Садана Авксентьева, в прошлом беспартийная. Она занимает второе место в партийном списке на выборах.





Успех Новых людей Сардана Авксентьева объяснила тем, что партия проводит новую политику. "Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества", - заявила она.





Программа





Накануне выборов Новые люди активнее всего продвигают свою реформу налоговой системы. Партия предлагает заменить для предприятий три налога — НДС, налог на прибыль и страховые взносы — на единый оборотный налог. В партии считают, что это может увеличить реальные зарплаты россиян на 20 %. Над инициативой помогали работать специалисты СПбГЭУ.





В основных положениях программы Новых людей звучит умеренная критика власти без перехода на личности. Партия указывает на то, что во власти не представлены голоса простых россиян, есть запрос на перемены, а госпропаганда создает образы окруживших Россию врагов и не приемлет протесты.





В программе говорится, что партия выступает против цензуры, — в частности против законов об экстремизме и оскорблении представителей власти, и за свободу мирных собраний, реабилитацию политзаключенных, отмену сроков за экономические преступления и упразднение Роскомнадзора.



