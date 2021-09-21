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21 сентября 21, 12:18
ЦИК России озвучил итоги выборов в Госдуму
ЦИК
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По итогам выборов победила правящая партия Единая Россия, сохранив монобольшинство в парламенте.
Центральная избирательная комиссия России завершила подсчет итогов голосования на выборах в Госдуму РФ. Результаты опубликованы на сайте ЦИК.

На выборах победила партия Единая Россия с результатом 49,82% голосов. Далее идут КПРФ, - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, Справедливая Россия - Патриоты - За правду - 7,46% и Новые люди - 5,32%.

Кандидаты от Единой России сохранили также первенство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ - в девяти, от Справедливой России - в восьми округах. У ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у Родины, Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру.

В Госдуму РФ также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий Певцов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили три дня – 17, 18 и 19 сентября. Также проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Источник: https://korrespondent.net/
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