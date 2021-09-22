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21 сентября 21, 20:58
Стрелку из Перми ампутировали ногу
Пермь
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Тимура Бекмансурова уже перевели из реанимации в обычную палату. При этом в сознание он так и не приходил.
Тимура Бекмансурова уже перевели из реанимации в обычную палату. При этом в сознание он так и не приходил.

В России студенту Тимуру Бекмансурову, который совершил нападение на вуз в Перми, врачи ампутировали левую ногу в ходе операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 21 сентября.

Указано, что Бекмансурова уже перевели из реанимации в обычную палату. При этом в сознание он так и не приходил. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

"Его жизни, как считают врачи, почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния. Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключен к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении.

Как считают врачи, в ближайшие часы состояние Бекмансурова измениться не должно. Единственный фактор, который ему угрожает – возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм.

Как уточняет Telegram-канал Mash, пермскому стрелку ампутировали ногу выше колена из-за повреждения сосудистого пучка – одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро. Кроме них, у него огнестрельный перелом малоберцовой кости слева с повреждением большеберцовой артерии. Также у него ранение легкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение.

"Бекмансурову колят максимальную дозу симпатомиметиков (препаратов, стимулирующих центральную нервную систему), за счет чего давление держится в районе 115 на 80", – пишет Telegram-канал.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров убил шесть человек и еще 29 ранил в Пермском государственном университете. Позже стало известно, что нападавший выжил, вопреки сообщениям о его смерти от ранений.
Korrespondent
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