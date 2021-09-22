Стрелку из Перми ампутировали ногу

В России студенту Тимуру Бекмансурову, который совершил нападение на вуз в Перми, врачи ампутировали левую ногу в ходе операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 21 сентября.

Указано, что Бекмансурова уже перевели из реанимации в обычную палату. При этом в сознание он так и не приходил. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.





"Его жизни, как считают врачи, почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния. Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключен к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении.





Как считают врачи, в ближайшие часы состояние Бекмансурова измениться не должно. Единственный фактор, который ему угрожает – возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм.





Как уточняет Telegram-канал Mash, пермскому стрелку ампутировали ногу выше колена из-за повреждения сосудистого пучка – одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро. Кроме них, у него огнестрельный перелом малоберцовой кости слева с повреждением большеберцовой артерии. Также у него ранение легкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение.





"Бекмансурову колят максимальную дозу симпатомиметиков (препаратов, стимулирующих центральную нервную систему), за счет чего давление держится в районе 115 на 80", – пишет Telegram-канал.





Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров убил шесть человек и еще 29 ранил в Пермском государственном университете. Позже стало известно, что нападавший выжил, вопреки сообщениям о его смерти от ранений.