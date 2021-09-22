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22 сентября 21, 13:53
Пострадавших при стрельбе в Перми оказалось намного больше
Пермь
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Ранее сообщалось о 24 пострадавших, но позже к врачам за помощью обратились еще 19 человек.
В результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 43 человека, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в среду, 22 сентября.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших и шести погибших.

"На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое. Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала Крутень.

Напомним, стрельбу в университете 20 сентября открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Он был ранен полицейским и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице под охраной.

Источник: https://korrespondent.net/
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