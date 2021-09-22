Пострадавших при стрельбе в Перми оказалось намного больше

В результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 43 человека, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в среду, 22 сентября.





Ранее сообщалось о 24 пострадавших и шести погибших.





"На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное крайне тяжелое. Все остальные 11 человек, находящихся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала Крутень.





Напомним, стрельбу в университете 20 сентября открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Он был ранен полицейским и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице под охраной.



