Кремль пообещал ответные действия на войска НАТО в Украине

Россия и Беларусь будут совместно реагировать в случае появления войск НАТО в Украине. Действия будут направлены на "безопасность обеих стран", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.

Россия и Беларусь будут совместно реагировать в случае появления войск НАТО в Украине. Действия будут направлены на "безопасность обеих стран", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.





По его словам, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встреч неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО.





"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", – отметил он.





По его словам, ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".





"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", – добавил Песков.





Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что у Украины есть суверенное право на вступление в НАТО и Евросоюз.