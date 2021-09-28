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Новости
Россия
27 сентября 21, 16:12
Кремль пообещал ответные действия на войска НАТО в Украине
Дмитрий Песков
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Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встреч неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО, отметил Дмитрий Песков.

Россия и Беларусь будут совместно реагировать в случае появления войск НАТО в Украине. Действия будут направлены на "безопасность обеих стран", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.

Россия и Беларусь будут совместно реагировать в случае появления войск НАТО в Украине. Действия будут направлены на "безопасность обеих стран", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встреч неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", – отметил он.

По его словам, ответные меры России и Беларуси на расширение НАТО будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", – добавил Песков.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что у Украины есть суверенное право на вступление в НАТО и Евросоюз.
Korrespondent
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